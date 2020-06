Koronawirus: kampania wyborcza daleko od zdrowia

Trzaskowski zaskakuje

„Dostęp do opieki medycznej (...) to prawo kobiet, które powinno gwarantować nowoczesne państwo" – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski, załączając opis „Programu dla Polek" zakładającego „system wczesnej wykrywalności i zapobiegania nowotworom kobiecym". Założeń nie rozumie dr Michał Bulsa z Naczelnej Rady Lekarskiej: „Jako ginekolog chcę zapytać, co to za system przesiewowy nowotworów kobiecych? Aktualnie w Polsce dostępna jest cytologia szyjki macicy – jedyny sprawdzony screening. Chciałby Pan zaskoczyć czymś świat?" – Zdziwiło mnie, że kandydat partii, która mówiła o zamykaniu szpitali, chce naprawiać ochronę zdrowia. Cieszę się, że zdrowie kobiet staje się priorytetem. Warto jednak skonsultować się z profesjonalistami i znaleźć sposób dotarcia do kobiet, by zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne – zauważa dr Bulsa.