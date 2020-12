Twardym trzeba być. Walcząc o klimat i przyszłość Unii Europejskiej fot. Adobe Stock

- Fundusze europejskie zapewne nigdy nie będą zawieszone. Chyba że nad Wisłą padnie demokracja – pisze i mówi Jędrzej Bielecki, podsumowując szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. I jeśli odłoży się na bok wszystkie polityczne animozje i stanowiska, to wypracowane porozumienie zawarte w konkluzjach po szczycie jest porażką, ale Unii Europejskiej. - Nie sądzę, aby mechanizm praworządności został kiedykolwiek zastosowany – ocenia Bielecki. Na szczycie zapadła również decyzja o zwiększeniu celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 do co najmniej 55 proc. w 2030 roku. - Powinno to być co najmniej 60 proc. W walce o klimat trzeba być twardym – mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.