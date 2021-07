Żużel. Niezwykła akcja Zmarzlika. Polak znów górą we Wrocławiu

Ciekawa faza zasadnicza czy emocjonująca pogoń Zmarzlika za Artiomem Łagutą w półfinale bledną przy tych emocjach, jakich dwukrotny mistrz świata dostarczył w finale. Najlepiej spod taśmy wyszedł Rosjanin Artiom Łaguta, a Polak musiał najpierw poradzić sobie po szerokiej z powracającym do wysokiej formy Taiem Woffindenem oraz z Duńczykiem Leonem Madsenem, który w tym sezonie do decydującego biegu wjechał dopiero po raz pierwszy. Łaguta jednak wydawał się nie do dogonienia, zwłaszcza po tym, jak na jednym z łuków mocno oszprycował Zmarzlika. Zapuszczający się co okrążenie coraz dalej pod bandę gorzowianin dopiero na ostatnim łuku całkowicie zaskoczył rywala; przyciął do krawężnika i na mecie wyprzedził Łagutę o błysk szprychy. A wśród kibiców wywołał wspomnienia podobnej akcji Tomasza Golloba na Szwedzie Jimmym Nilsenie w 1999 roku na tym samym stadionie.

