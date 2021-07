Bartosz Zmarzlik indywidualnym mistrzem Polski na żużlu

Na podium znalazła się trójka największych faworytów turnieju. W fazie zasadniczej Kołodziej przegrał tylko raz - ze Zmarzlikiem. Zmarzlik - również tylko raz - gdy był już pewny awansu do finału, startując z najgorszego, trzeciego pola, uległ Krzysztofowi Kasprzakowi. To właśnie ten ostatni uzupełnił stawkę finału, do którego razem z Janowskim przebił się przez baraż. Znakomicie dysponowany w ostatnim czasie żużlowiec Sparty Wrocław miał nieco słabszy początek zawodów, nie wygrał żadnego ze swoich pierwszych trzech biegów, ale później już nie zostawiał szans rywalom. Aż do finału.

