Rosjanie mają zwrócić medale olimpijskie

Rosyjscy sportowcy mają zwrócić 24 medale. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Żądanie zwrotu medali to reakcja na stosowanie przez rosyjskich sportowców niedozwolonych środków podczas igrzysk olimpijskich w 2008, 2012 i w 2014 roku.

Do tej pory do MKOl zwrócono pięć medali. Przedstawiciele komitetu zwrócili się z pisemnym żądaniem do Rosjan o zwrot pozostałych nagród.

Swoje medale mają zwrócić również sportowcy, którzy nie zostali przyłapani na dopingu, ale występowali w drużynach narodowych z osobami, które stosowały zabronione środku.

Z opublikowanego przez Światową Agencję Antydopingową raportu wynika, że w Rosji działał cały system fałszowania wyników testów antydopingowych. Byli w to zamieszani lekarze, urzędnicy i funkcjonariusze służb specjalnych.