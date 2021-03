Republika w Rosji: Piąte masowe zatrucie w tym roku

W 2021 roku to piąty przypadek masowego zatrucia w Dagestanie.

"W poniedziałek 22 dzieci oraz dwoje dorosłych zgłosiło się do szpitala w Machaczkale z objawami zatrucia pokarmowego. Wszyscy zostali hospitalizowani" - przekazała agencja, powołując się na informacje z regionalnego resortu zdrowia.

Interfax przypomina, że w styczniu do podobnych zdarzeń doszło w miastach Bujnaksk i Kizlar. W lutym w Kaspijsku hospitalizowanych zostało kilkadziesiąt osób. Do masowego zatrucia doszło także we wsi Arani w środkowej części Republiki Dagestanu.

We wszystkich odnotowanych w tym roku przypadkach przyczyną masowych zatruć była woda pitna, a poszkodowane zostały głównie dzieci.