W Rosji odnotowano ponad 20-proc. wzrost śmiertelności

Rosyjski urząd statystyczny Rosstat opublikował najnowsze dane dotyczące śmiertelności. Z informacji wynika, że we wrześniu 2020 r. w Rosji zarejestrowano 170 717 zgonów. Oznacza to wzrost śmiertelności rok do roku na poziomie 22,8 proc.

Z opublikowanych statystyk wynika, że w przypadku śmierci 9 798 osób lekarze stwierdzili lub podejrzewali COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. COVID-19 uznano za główną przyczynę śmierci 5 199 osób. W przypadku 870 osób, u których nie potwierdzono zakażenia, choroba wywołana przez koronawirusa została uznana za prawdopodobną przyczynę zgonu.