Dieta wegetariańska to znęcanie się nad psem?

Kobieta została oskarżona o okrucieństwo wobec zwierząt za umieszczenie swojego psa husky na diecie wegetariańskiej.

Lucy Carrington postanowiła, że jej suczka husky nie będzie jeść mięsa. Zaskakujące jest jednak to, że kobieta sama nie jest wegetarianką.

Wszystko zaczęło się, gdy suczka o imieniu Storm zjadła obiad swojej właścicielki. Lucy Carrington zdecydowała wówczas, że ??zacznie karmić ją warzywami. Kobieta twierdziła, że jej psu to nie przeszkadza, a wręcz pomaga. Carrington wystąpiła w programie telewizyjnym, którego gospodarz, Eamonn Holmes, postanowił sprawdzić, czy to prawda. Do studia przyniesiono dwie miski - jedną pełną warzyw, i jedną pełną mięsa. Pies bez wahania wybrał opcję drugą.

Wiele osób szybko skrytykowało Lucy Carrington w mediach społecznościowych, pisząc, że to "okrucieństwo wobec zwierząt”. Inni byli zszokowani i zdezorientowani faktem, że właścicielka je mięso, ale nie pozwala, by jej pies robił to samo.

- Nie jestem wegetarianką ani weganką, daleko mi od tego, mimo że zmniejszyłam spożycie mięsa - powiedziała w rozmowie z mediami. - Moja teściowa i teść są wegetarianami i często prowadziliśmy na ten temat debaty. Mam dużą rodzinę, w większości to mężczyźni. Co wieczór robimy hamburgery i kiełbaski - dodała.

Po eksperymencie, który przeprowadzono w studiu nagraniowym, weterynarz Scott Miller wyjaśnił, że psy są wszystkożerne. Zaznaczył także, że, aby były zdrowe, potrzebują w swojej diecie zarówno mięsa, jak i warzyw oraz, że podając psu warzywa, Carrington odebrała mu naturalne prawo do wyboru tego, co chciał jeść.

„Ludzie podejmują tę decyzję z różnych powodów. Robią to z powodów kulturowych, religijnych, ze względu na dobro zwierząt, ale chodzi o to, że jest to wybór, a nasze zwierzęta nie mogą dokonać takiego wyboru, więc jest to coś, na co musimy wyjątkowo uważać”- skomentował sprawę „Daily Mail”. „Nie mogą dokonać wyboru, więc musimy spojrzeć na naturę, która mówi, że psy są wszystkożercami, jedzą mieszankę mięsa i roślin, aby uzyskać wszystkie niezbędne minerały i witaminy” - podkreślono.

Po wysłuchaniu porady weterynarza, Lucy Carrington przyznała, że ??rozważa wprowadzenie mięsa do diety swojego pupila. - Jeśli tego właśnie chce, to oczywiście zamierzam się dostosować - powiedziała.