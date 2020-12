Policja przeprasza za "niepotrzebne sytuacje"

Marczak poinformował, że zakończona została kontrola zajść, jakie miały miejsce podczas wymienionych wydarzeń.

W jej wyniku wnioski dotyczące poszczególnych policjantów zostały skierowane do właściwych przełożonych, i to do nich będzie należała ocena, czy użycie takich środków przymusu bezpośredniego jak pałka, gaz, broń gładkolufowa czy granaty hukowe było uzasadnione.