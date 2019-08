Policja likwiduje plantacje konopi indyjskich

Jedna z profesjonalnych upraw znajdowała się w wynajmowanym domu jednorodzinny na terenie województwa dolnośląskiego. Na miejscu rosło ponad 250 krzewów. Policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę. W prokuraturze usłyszał zarzut uprawy znacznej ilości substancji odurzającej oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Druga plantacja znajdowała się na działce rolnej na terenie województwa wielkopolskiego. Policjanci zlikwidowali uprawę, zatrzymując jednocześnie do sprawy podejrzanego. W trakcie czynności zabezpieczono około 90 krzewów.

Trzecia plantacja znajdowała się w budynku gospodarczym na terenie prywatnej posesji w gm. Kamienna Góra. Wszystko wskazuje na to, że nielegalna działalność odbywała się tam od jakiegoś czasu. Tylko z zabezpieczonych podczas akcji krzewów można by uzyskać ponad tysiąc porcji handlowych marihuany. Do sprawy zatrzymano 28-latka, któremu przedstawiono zarzut uprawy znacznej ilości konopi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.