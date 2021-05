Władza nad polską siatkówką jeszcze nie dla Ryszarda Czarneckiego

– To element gry między Kasprzykiem a Czarneckim – mówi jeden z działaczy. Wyjaśnia, że są jedynymi kandydatami, a Kasprzyk liczy, że w ten sposób osłabi kandydaturę Czarneckiego. Chodzi o to, że nowy termin wypada już po igrzyskach w Tokio, z którego nasi siatkarze mają wrócić z medalem. – Ma to osłabić parcie na zmiany w związku – wyjaśnia działacz.

Z naszych rozmów z osobami znającymi sytuację w polskiej siatkówce wynika, że bez tego Kasprzyk ma niewielkie szanse na reelekcję. Często zarzuca mu się niewielką aktywność, kłopoty ze znajomością języków obcych i kontrowersyjne zachowania. Np. w 2019 r. w reprezentacji Polski siatkarek wybuchł bunt, a 13 zawodniczek napisało list do PZPS, w którym domagało się odejścia trenera Jacka Nawrockiego. Zawodniczki sugerowały, że jeden z członków sztabu utrzymywał zażyłe stosunki z jedną z siatkarek, na co miał nie reagować trener. – To nie jest pytanie do mnie, nie byłem przy tym, za materac nie robiłem – komentował Kasprzyk, wywołując szereg negatywnych komentarzy w mediach.