Najważniejsze, by być krok przed kolejnym Tomaszem Szmydtem

A dziś? Zbigniew Ziobro? „Nie znam tego człowieka”. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik? „Nie znam człowieka”. Jarosław Kaczyński? „To człowiek obecnej władzy”. Cuda, cuda. Porównywalne z tym – tu znów odwołajmy się do dowcipu o radzieckim szpiegu – jak Stirlitz pięć razy przechytrzył Gestapo. Otóż, gdy Gestapo okrążyło po raz kolejny jego dom, a Müller krzyknął „Otwieraj!", Stirlitz odkrzyknął zza drzwi: „Stirlitza nie ma w domu”. I oczywiście znów mu się udało. Więc kto wie, może Szmydt też zasłaniał się gazetą i udawał, że go nie ma nigdzie w pobliżu resortu sprawiedliwości i KRS? Na to wychodzi. To zresztą historia podobna do tej, gdy Jarosław Kaczyński nagle na chwilę zapomniał, kim jest były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Może w PiS mają po prostu krótką pamięć?



Ale żarty na bok. Zamiast kreować jakąś alternatywną rzeczywistość w tej poważnej przecież sprawie należałoby powiedzieć: sytuacja jest trudna; wobec wojny na wschodzie i wrogich działań Rosji i Białorusi wobec Zachodu wszyscy musimy zachować jeszcze większą czujność niż dotychczas. Szmydt nas zwiódł, ale dziś zamiast przerzucać go sobie jak gorący kartofel należy zrobić wszystko, by w przypadku następnego Schmydta podrzuconego nam przez rosyjski i białoruski wywiad było jak w jeszcze jednym kawale o Stirlitzu. Chodzi o ten, w którym radziecki agent idzie przez ciemny las i widzi świecące na drzewie oczy. „Sowa” – pomyślał Stirlitz. „Sam jesteś sowa” – pomyślał Bormann. Czyli żebyśmy następnym razem to my byli o jeden krok szybsi.