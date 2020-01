Olimpijskie kwalifikacje siatkarek: Mecz z Turcją, który jeszcze długo będzie Polkom śnił się po nocach

Polki pytane później, co się stało, dlaczego wypuściły wielką szansę z rąk, mówiły o braku szczęścia, nerwach i błędach. Warto jednak pamiętać, że wcześniej przegrywały w tym secie 12:16, chwilę później 12:17, miały więc już pięć punktów straty. Zdołały ją odrobić, a w dramatycznej końcówce biły się długo z Turczynkami na przewagi, punkt za punkt. Niestety, to rywalki wyszły obronną ręką z tej wojny i to one rozstrzygnęły na swoją korzyść nie tylko tę partię (33:31), ale też potem tie-breaka (15:11).