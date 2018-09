Kolejne pytania Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE

Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kolejnymi pytania prejudycjalnymi dotyczącymi reformy sądownictwa. Dotyczą one Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów izby dyscyplinarnej w SN. Pytania zostały wystosowane w sprawie odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego od decyzji nowej KRS dotyczącej zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego.

Jak tłumaczył rzecznik SN, Michał Laskowski, pytanie dotyczy tego, czy sposób wyłaniania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny ze standardami europejskimi.

W dniu 30 sierpnia br. Sąd Najwyższy, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi:

1) Czy art. 267 TFUE akapit 3 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, że utworzona od podstaw izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego – właściwa do rozpoznania sprawy odwołującego się sędziego sądu krajowego - w której mają orzekać wyłącznie sędziowie wybrani przez organ krajowy mający stać na straży niezależności sądów (Krajowa Rada Sądownictwa), który z uwagi na ustrojowy model jego ukształtowania oraz sposób działania nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej?

2) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie, czy art. 267 akapit 3 TFUE w związku z art. 19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, że niewłaściwa izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego spełniająca wymogi prawa Unii Europejskiej dla sądu, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie?

Sąd Najwyższy wniósł o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Przypomnijmy, iż są to już kolejne pytania prejudycjalne skierowane przez SN do TSUE. Ba początku sierpnia Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy w Łodzi również wystosowały pytania prejudycjalne do TSUE.