Termin przejścia w stan spoczynku Prezesa SN Stanisława Zabłockiego

You Tube

Prezes Izby Karnej SN sędzia Stanisław Zabłocki przejdzie w stan spoczynku 31 sierpnia 2019 r.

Przypomnijmy, iż w poniedziałek Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej - sędzia Stanisław Zabłocki - poinformował Pierwszą Prezes SN, że z dniem 20 lutego 2019 r. przechodzi w stan spoczynku.

Poniżej dalsza część artykułu

Jako motyw swojej decyzji sędzia Stanisław Zabłocki podał wejście w życie zmian w Regulaminie Sądu Najwyższego wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 11 lutego 2019 r., które „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji pracy Izby Karnej, chaosu i narastania zaległości".

Do obecnego Regulaminu SN dodano m.in. przepisy precyzujące zasady przydzielania spraw sędziom. Wskazano, iż Prezes SN przydziela sprawy według kolejności ich wpływu do izby, a co więcej, sprawy przydzielane są sędziom według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście. W Regulaminie zaznaczono, że "przydzielając sprawy Prezes Sądu Najwyższego nie może pominąć sędziego, któremu według kolejności alfabetycznej powinna zostać przydzielona sprawa".

We wtorek rzecznik prasowy SN Michał Laskowski poinformował, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wskazała dzień 31 sierpnia 2019 r. jako datę przejścia w stan spoczynku Prezesa Izby Karnej SN sędziego Stanisława Zabłockiego.

- Decyzja ta ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości została przez niego zaakceptowana - przekazał sędzia Laskowski.

Czytaj także: Sąd Najwyższy: prezes Zabłocki odchodzi, ale nowi sędziowie będą orzekać