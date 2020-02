Marek Domagalski: Dwie togi mecenasów. Którą wynająć do sprawy

Nie miało ono pomniejszyć rangi radców, których jest zresztą dwa razy więcej niż adwokatów, ale ich korporacja jest znacznie młodsza, a do zrównania z adwokatami w zakresie spraw, jakie radcowie mogą prowadzić, doszło przed pięcioma laty. Dostali wtedy prawo do prowadzenia obrony w sprawach karnych, wszak z ograniczeniem, że tych spraw nie może prowadzić radca zatrudniony na umowie o pracę, co dotyczy wciąż co drugiego prawnika tej korporacji.