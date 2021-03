Adam Heydel – krakowski liberał

O swoim przyjacielu Adamie Heydlu ekonomista Ferdynand Zweig napisał: „Heydel był ortodoksyjnym liberałem pur sang. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw mieszczańskich czy ziemiańskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Wolność, a ściśle mówiąc wolność gospodarcza, była dla niego magiczną formułką na wszystkie bolączki życia". Razem z Adamem Krzyżanowskim współtworzyli oni tzw. Szkołę Krakowską, czyli grupę akademickich ekonomistów opowiadającą się przeciwko etatyzmowi gospodarczemu.

W swojej rozprawie habilitacyjnej z 1925 r. „Podstawowe problemy metodologiczne ekonomii" starał się wykazać, że ekonomia jest nauką opartą na niepodważalnych zasadach wywodzących się z „psychologii gospodarczej". Ekonomia miała być „praktycznym wykorzystywaniem zdrowego rozsądku". W swojej publicystyce Heydel opowiadał się przeciwko ingerencji państwa w gospodarkę i za swobodnym działaniem mechanizmów wolnego rynku. Opowiadał się za szeroką prywatyzacją i wolnym handlem. Był sceptycznie nastawiony wobec powstającej w jego czasach teorii makroekonomicznej. Kwestionował nawet zasadność badania kondycji gospodarki narodowej jako całości. Uważał, że zmiany koniunktury są głównie wywoływane przez zaburzenia monetarne, co było poglądem wyznawanym również przez Szkołę Austriacką. Heydel opowiadał się też za znoszeniem granic celnych w Europie, tak by wolna konkurencja niszczyła pozycje monopolistów działających w poszczególnych państwach. Jego zdaniem pełne wprowadzenie liberalnego ustroju gospodarczego możliwe byłoby tylko w ramach procesu integrowania się politycznego i gospodarczego Europy.

Heydel był ekonomistą sympatyzującym z endecją. W 1930 r. brał udział w proteście przeciwko uwięzieniu posłów opozycji, a później głośno się sprzeciwiał reformie szkolnictwa wyższego prowadzącej do ograniczenia autonomii uczelni. W 1933 r. stracił z tego powodu pracę na UJ. Sanacyjne władze nie były jednak szczególnie mściwe, szybko więc został zatrudniony jako szef Instytutu Ekonomicznego przy Polskiej Akademii Umiejętności. Redagował tam wówczas czasopismo „Studia Ekonomiczne" publikujące prace polskich ekonomistów w językach obcych. Już w 1937 r. wrócił zaś do pracy na UJ jako profesor zwyczajny.

W październiku 1939 r. został, wraz z innymi profesorami UJ, aresztowany przez Niemców w ramach Sonderaktion Krakau. Spędził kilka miesięcy w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, z którego został wypuszczony wraz z grupą polskich uczonych, po fali protestów międzynarodowych. Po wyjściu z obozu zaangażował się w prace konspiracji. W swoim rodzinnym majątku organizował tajne nauczanie i działał w Związku Walki Zbrojnej. Padł jednak ofiarą prowokacji i 23 stycznia 1941 r. został aresztowany wraz ze swoim bratem Wojciechem przez gestapo. Gdy przebywał w więzieniu w Skarżysku-Kamiennej, niemiecki komendant pułkownik von Heydel (!), namawiał go do podpisania volkslisty, obiecując zwolnienie z aresztu. Profesor Heydel odmówił, został więc wywieziony do Auschwitz. Tam rozstrzelano go w zbiorowej egzekucji 14 marca 1941 r. Po wojnie myśl Heydla została skazana na zapomnienie. Komunistyczny ekonomista Oskar Lange usuwał jego publikacje z biblioteki uniwersyteckiej. Pamięć o Heydlu jednak przetrwała i obecnie jest on ekonomistą często przywoływanym przez polskie środowiska liberalne i libertariańskie.