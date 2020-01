Kluczowe fakty dotyczące II wojny światowej

Pierwszy fakt, a z perspektywy późniejszej kluczowy błąd w ciągu logicznym, na końcu którego mamy początek II wojny światowej 1 września 1939 roku, to brak reakcji militarnej ze strony Francji i Wielkiej Brytanii na wypowiedzenie przez Niemcy zaraz po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933 warunków układu wersalskiego dotyczących wielkości niemieckich sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego. Ta decyzja dała Niemcom zielone światło do budowy na tyle znacznych sił zbrojnych w latach 1933–1938, że w roku 1938 uwiarygodniła możliwość wojny w Europie wokół niemieckojęzycznej części Czechosłowacji.