Protest pracowników sądów: dramat tysięcy dzieci

Podopieczni domów dziecka oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych mogą nie spędzić tych świąt z rodzinami - pisze portal Onet.pl.

Chodzi o to, że aby czasowo opuścić taką placówkę, niezbędna jest decyzja sądu rodzinnego o "urlopowaniu" dziecka. Zwykle przed świętami sądy były takimi wnioskami "zawalone". Dziś jest podobnie, jednak znaczna część z nich nie jest rozpatrywana. Wszystko dlatego, że trwa protest pracowników sądów, a to właśnie oni "wyławiali" ze sterty korespondencji, jaka przychodzi do sądowych sekretariatów, takie wnioski jako najpilniejsze.

Jak mówi portalowi Onet.pl sędzia Karolina Sosińska, prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych "Pro Familia", problem pozostawania w domach dziecka na święta może dotknąć nawet kilkunastu tysięcy dzieci.

- Mamy 13 grudnia, więc czasu zostało niewiele. Tym bardziej, że decyzje sądów są i tak wykonywane z potężnymi opóźnieniami ze względu na protest pracowników sądów. Przewiduję tu dramat, bo najpewniej do 21 grudnia żaden z pracowników przebywających na zwolnieniach nie wróci do pracy, więc nie będzie miał kto "odsiać" z korespondencji tych wniosków o "urlopowanie" dziecka. A nawet jeśli te wnioski do nas trafią, to i tak naszych zarządzeń o "urlopowaniu" nie będzie miał kto wykonać - dodaje sędzia Sosińska.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówi Onetowi, że na kwestię "urlopów" dla dzieci z domów dziecka szczególnie zwracał uwagę dyrektorom sądów. - Ja uczuliłem, by sądy zajmowały się głównie sprawami aresztowymi i rodzinnymi. Ale zapewniono mnie, że i tak już dziś dyrektorzy, prezesi i sędziowie na te właśnie sprawy zwracają wyjątkowo baczną uwagę. Sytuacja jest nadzwyczajna, ale dyrektorzy sądów już się częściowo "ogarnęli" i myślę, że większość czynności administracyjnych jest wykonywana - kwituje wiceszef resortu sprawiedliwości.