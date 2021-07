Dzieci ranne w strzelaninie. Wraca temat gangów w Szwecji

Dzieci, w wieku pięciu i sześciu lat, zostały ranne w sobotę w strzelaninie na przedmieściach Huddinge na południe od Sztokholmu. Zostały zabrane do szpitala, a policja poinformowała, że obrażenia nie zagrażają ich życiu.

- To straszne, lekkomyślny akt przemocy. Te gangi nie wykazują żadnej empatii - powiedział minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg agencji TT, w odniesieniu do informacji policji, że niektóre z dziewięciu osób zatrzymanych w związku ze strzelaniną miały powiązania z przestępczością zorganizowaną.

- To nie jest coś, do czego powinniśmy być zmuszeni przyzwyczaić się w Szwecji. Rozumiem, że ludzie są źli i czują się przestraszeni - powiedział minister.

Nie byłby to pierwszy przypadek, gdy dziecko jest ofiarą przemocy ze strony gangów. Latem 2020 roku 12-letnia dziewczynka zginęła w strzelaninie w Botkyrce, również na południe od Sztokholmu.

W zeszłym tygodniu mężczyzna został zastrzelony w Huddinge w miejscu, gdzie w pobliżu bawiły się dzieci. Zastępca regionalnego komendanta policji Palle Nilsson powiedział, że nie może potwierdzić, czy istnieje związek między dwoma ostatnimi incydentami.

- Nie zamierzam zagłębiać się w (możliwe) powiązania, ale to co możemy zaobserwować w ciągu ostatniego roku to fakt, że te strzelaniny mają miejsce w czasie, który zwiększa ryzyko dla osób trzecich, kiedy ludzie wykazują się całkowitą lekkomyślnością lub obojętnością na to, że ktoś inny może zostać trafiony - powiedział Nilsson.