Koniec sprawy Dawida Kosteckiego. Nie ma winnych

"Frajerze powieś się, kapuś, kur...a" - takie nawistne okrzyki z cel miały paść pod adresem Kosteckiego na krótko przed jego śmiercią. W śledztwie zeznał to jeden z osadzonych - członek dużego gangu dopalaczowego, który przebywał w tym samym areszcie co Kostecki. Jednak nikt inny nie potwierdził jego relacji, więc uznano ją za niewiarygodną.

Z kolei monitoring korytarzy przy celi nr 20, pawilon C w której przebywał Kostecki pokazał, że krytycznej nocy do środka nikt nie wchodził - strażnicy zaglądali do celi regularnie, ale tylko przez wizjer.

Jednak prokuratura zasięgnęła opinii biegłych, a ci - jak twierdzi - wykluczyli, żeby były to ślady od wkłucia igły czy strzykawki. Nie znaleziono także dowodów na użycie paralizatora. Rażona nim osoba z reguły "głośno krzyczy" z bólu i próbuje się bronić - twierdził jeden z biegłych. Współosadzeni krzyku nie słyszeli, a w celi nie znaleziono żadnego z tych przedmiotów. Ostatecznie uznano, że ślady na karku to "zadawnione strupy".

W przeszłości, siedząc w areszcie w Lublinie za udział w gangu legalizującym kradzione samochody Kostecki podjął głodówkę na tyle wyniszczającą organizm, że sąd nakazał umieścić go w szpitalu i przymusowo karmić. Głodówka była jego protestem - bokser twierdził, że skazano go niewinnie, dlatego że pochodzi z romskiej rodziny, a w sporcie odniósł sukces.

Z kolei tuż przed śmiercią bokser miał się zachowywać już jak klasyczni samobójcy - są radośni, planują życie. Psychiatra tak to tłumaczy: - Osoby które chcą popełnić samobójstwo często przed tym prezentują dobry nastrój, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Z jakichś przyczyn Kostecki chciał popełnić samobójstwo i to zrobił - oceniła psychiatra. Z jej doświadczenia wynika, że myśli samobójcze zwykle zgłaszają ci, którzy coś chcą wymusić. A osoby które planują samobójstwo, tego nie mówią.

Podejmował również próby samobójcze - jak w 2015 r. - Był to dla niego ciężki okres w życiu sportowym. Ujawniono u niego jakieś niedozwolone środki, do tego doszła przegrana walka i to się miało skumulować. Kostecki zażył wtedy tabletki po których siedem dni leżał na OIOMie. - Po wybudzeniu przysięgał, że już nigdy tego nie zrobi - mówiła śledczym żona boksera, dodając, że przed tym czasem nie miał żadnych depresji.

Kostecki się bał

Jak pisała „Rzeczpospolita” Kostecki obawiał się przenosin do aresztu na Białołęce. Przewieziono go tu z Rzeszowa (gdzie odsiadywał ostatni pięcioletni wyrok) 18 czerwca, na polecenie sądu. Jak ujawniła "Rzeczpospolita", bokser miał być świadkiem prokuratury w procesie o rozbój sprzed 11 lat. Posadzono go w tym samym areszcie, w którym przebywał Tomasz G., przeciwko któremu miał zeznawać. Ten wątek - niedopełnienia obowiązków przez Służbę Więzienną - również był badany. I także prokuratura go umorzyła, nie dopatrując się przestępstwa.

W śledztwie - jak wynika z naszych informacji - przesłuchano więźniów, z którymi Kostecki mógł być skonfliktowany. Jednak żaden się nie zadeklarował jako jego przysięgły wróg - jednak wątpliwe, by ktoś to zrobił.

Jeden z osadzonych przyznał, że w środowiskach przestępczych byli skazani, którzy mieli za złe bokserowi, że w jednej ze spraw dobrowolnie poddał się karze, co było postrzegane jako pójście na współpracę. Ale z kolei - u innych zdecydowanie budził uznanie.

Wśród osób z półświatka na uwagę zasługuje relacja mężczyzny, który działał w słynnym dopalaczowym gangu kierowanym przez Jana S. (tego, który miał zlecić zabójstwo ministra Zbigniewa Ziobry).

Mężczyzna ten zeznał, że słyszał nienawistne okrzyki wobec Kosteckiego więźniów przebywających w areszcie na Białołęce. Twierdził, że te wyzwiska pod adresem boksera pojawiały się przez około trzy dni. Jednak ustalono, że ten osadzony został przywieziony do na Białołękę 1 sierpnia po południu - a Kosteckiego już dzień później znaleziono martwego. Twierdzenia o "trzech dniach" obniżyły jego wiarygodność. Według śledczych ten świadek był umieszczony w celu odległej od celi boksera, więc powątpiewano, czy coś do niego dotarło.

Z kolei inni przesłuchani więźniowie twierdzili, że nie słyszeli, by ktoś wyzywał Kosteckiego.

- Czasami jak jest mecz, to słychać różne okrzyki - sugerowali. Jednak, co nie jest tajemnicą, środowiska przestępcze nie są skłonne do dzielenia się informacjami z śledczymi.

Dawid Kostecki miał wielu wrogów, także wśród wysoko postawionych funkcjonariuszy służb. To po jego zeznaniach w 2012 roku - jak pisała "Rzeczpospolita" zaczął się kruszyć wieloletni układ policjantów dawnego CBŚ z Podkarpacia, z sutenerami z Ukrainy - Aleksiejem i Jewgienijem R. Bracia mają już wyroki, a policjanci, którzy mieli przez lata za łapówki roztaczali nad nimi parasol ochronny w ubiegłym roku trafili do aresztu pod zarzutami korupcji.