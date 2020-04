Będzie postępowanie dyscyplinarne dla prokurator Ewy Wrzosek za wszczęcie postępowania ws. wyborów prezydenckich

- Decyzja nie miała podstaw, ponieważ nie doszło nawet do zdarzenia, które było powodem wszczęcia postępowania. Zasady, w tym termin, przeprowadzenia wyborów prezydenckich dopiero są przedmiotem prac legislacyjnych parlamentu - wskazuje Prokuratura Krajowa.

Dalej podano, że decyzja o śledztwie nie została przez prokurator Wrzosek w żaden sposób uzasadniona. - Opierała się na przekazanym pocztą elektroniczną zawiadomieniu odwołującym się do publikacji w internetowym portalu polityczek.pl i skierowanym przeciwko rzecznikowi Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest osobą odpowiedzialną za organizację wyborów. Treść zawiadomienia nie wskazywała na uzasadnione podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa, co jest warunkiem koniecznym do wszczęcia śledztwa - czytamy w oświadczeniu.