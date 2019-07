Debata u Demokratów. Sanders: Dostęp do służby zdrowia to prawo człowieka

- Jestem zmęczony obawami Demokratów przed wielkimi ideami. Republikanie nie boją się wielkich idei - mówił w czasie debaty Sanders.

- Nie rozumiem, czemu ktoś kłopocze się, by startować na prezydenta USA, aby mówić o tym, czego nie możemy zrobić i o co walczyć - wtórowała mu Warren.

Debata szybko zeszła na tematy amerykańskiej służby zdrowia i propozycje jej upaństwowienia (Medicare for All) przedstawiane przez lewicę Partii Demokratycznej. Niektórzy uczestnicy debaty zwracali uwagę, że propozycja taka odbierze Amerykanom możliwość korzystania z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i wymusi podwyżki podatków płaconych przez klasę średnią.

- Dlaczego musimy być partią, która zabiera coś ludziom? - pytał John Delaney, były kongresmen, krytyk systemu Medicare for All. Jego zdaniem Demokraci nie powinni wspierać propozycji, które wyeliminują prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

- Kandydują, by powiedzieć połowie kraju, że ich ubezpieczenia zdrowotne są nielegalne - mówił polityk, uważany za reprezentanta liberalnego skrzydła Demokratów.

- Nie próbujemy odebrać opieki zdrowotnej nikomu. To próbują zrobić Republikanie - replikowała Warren.

- Dostęp do służby zdrowia jest prawem człowieka, nie przywilejem. Wierzę w to, będę o to walczył - mówił z kolei Sanders, który jako senator niezależny przedstawił w Senacie projekt ustawy wprowadzającej powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Kandydaci na prezydenta poróżnili się także w kwestii polityki imigracyjnej - nie zgadzali się m.in. co do tego, czy nielegalne przekraczanie granicy powinno być dekryminalizowane.

- Nie musicie dekryminalizować wszystkiego - mówił Steve Bullock, gubernator Montany. - Musimy mieć prezydenta, który (...) będzie traktował przybywających na granicę tak jak jednego ze swoich (obywateli) - dodał.

Warren nie zgodziła się z tym stanowiskiem. - Musimy rozszerzyć legalną imigrację, musimy stworzyć ścieżkę do uzyskiwania obywatelstwa nie tylko dla dreamers (nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do USA jako osoby niepełnoletnie - red.), ale także dla ich dziadków i ludzi, którzy pracują w rolnictwie i dla studentów, których wizy wygasły - przekonywała.

W środę odbędzie się debata z udziałem pozostałych kandydatów startujących w prawyborach prezydenckich w Partii Demokratycznej - m.in. Joe Bidena i Kamali Harris.