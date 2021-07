Dziury w majątkach polityków

Niejasności w oświadczeniach mogą skończyć się dla prezesa NIK utratą stanowiska oraz pięcioletnim więzieniem. CBA, które analizowało jego stan majątkowy, twierdzi, że wykazał majątek mniejszy nawet o 550 tys. zł, a do oświadczenia nie wpisał m.in. zakupu rzeźby i zaniżał wartość najmu kamienicy.

Kłopoty z majątkiem prezesa NIK w ciągu ostatnich 20 lat mieli posłowie praktycznie każdej partii. Byli łapani na tym, że wypełniali oświadczenia majątkowe niechlujnie lub z błędami. Można złożyć korektę, by uniknąć zarzutów karnych – prezes Banaś nigdy tego nie zrobił, choć w jednym z ostatnich wywiadów przyznał: „nie obawiam się o swoją uczciwość, być może popełniłem zwykłe ludzkie błędy, za które przyjdzie mi odpowiedzieć przed niezależnymi sądami".

Dekadę temu śledczy rozgrzeszyli posła Janusza Palikota, choć „zapomniał" wpisać do oświadczenia samolotu Cessna, pożyczek i udziałów w spółkach. W decyzji prokuratura napisała, że „nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pana posła wynikają z filozoficznego wykształcenia i stosunku do wartości materialnych". – Te uzasadnienia są tak śmieszne, że aż straszne – mówił nam wówczas prof. Antoni Kamiński z PAN.

Ale nie zawsze śledczy są tak wyrozumiali. Zarzuty sfałszowania oświadczenia majątkowego usłyszał były minister sportu Andrzej B. i kolejny minister PO–PSL Sławomir N., który nie wpisywał do pięciu oświadczeń drogiego zegarka. Uznano go za winnego, ale sąd warunkowo umorzył sprawę na rok. Skazująca go sędzia podkreśliła, że „od posłów należy wymagać, aby nie tylko rozumieli, ale też stosowali stanowione przez siebie prawo".