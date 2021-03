Prawdziwy bój o Rzeszów. Jaki jest cel PiS?

Starcie w Rzeszowie zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko będzie to pierwsza kampania wyborcza po kolejnych falach pandemii koronawirusa, ale też w stolicy Podkarpacia zmierzą się koalicjanci: PiS i Solidarna Polska. Bo chociaż Ewa Leniart startuje z komitetu obywatelskiego, to ma wsparcie Prawa i Sprawiedliwości.

Jak wynika z naszych informacji, kampania Leniart ma się opierać na pokazywaniu i zdobywaniu poparcia szerokich środowisk, nie tylko związanych z PiS. – To wynika z badań. Mieszkańcy Rzeszowa po 18 latach rządów bezpartyjnego, chociaż związanego z SLD, prezydenta Ferenca oczekują kogoś, kto nie kojarzy się bezpośrednio z machiną partyjną – mówi nam rozmówca z klubu PiS, który zna szczegóły planowanej kampanii. Jak dodaje nasz dobrze poinformowany rozmówca z partii Jarosława Kaczyńskiego, Leniart jako wojewoda zawsze dbała o to, by prowadzić politykę „otwartych drzwi" w urzędzie wojewódzkim, co może zdaniem naszych rozmówców zaowocować poparciem mniej oczywistych środowisk lokalnych.