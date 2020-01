Kreml największym zagrożeniem dla Łotwy

„Choć możliwość realnych incydentów [wojskowych – red.] oceniana jest jako niska, to – biorąc pod uwagę znaczną koncentrację władzy politycznej w Rosji i jej niezmienne ambicje kontrolowania sąsiednich krajów – sytuacja z bezpieczeństwem regionu może zmieniać się w bardzo krótkim czasie” – stwierdza minister Rinkevics w dorocznym raporcie o bezpieczeństwie państwa.

Dokument zostanie przedstawiony łotewskiemu parlamentowi dopiero 23 stycznia, jednak już teraz opublikowała go agencja Baltic News Service. „Koncentracja szerokiego wachlarza sił zbrojnych i uzbrojenia, która kontynuowana jest w Kaliningradzie oraz w [rosyjskim – red.] Zachodnim Okręgu Wojskowym, a także inscenizowanie na letnich manewrach wojskowych blokady dróg morskich jest świadomą demonstracją siły Rosji” – uważa minister.

Manewry, o których wspomina, to ćwiczenia morskie „Oceaniczna tarcza – 2019”, które rosyjskie okręty – formalnie tylko wracające do swych baz po paradzie w Petersburgu – przeprowadziły na Bałtyku w pierwszej połowie sierpnia. Brało w nich udział 49 okrętów bojowych, 20 okrętów transportowych oraz 58 samolotów – w sumie około 10 tysięcy marynarzy i żołnierzy. Oficjalnie Moskwa poinformowała, że ta armada „sprawdzała gotowość floty do obrony narodowych interesów Rosji”.