Fox News przeprasza za gościa, który porównał Hillary Clinton do opryszczki

Telewizja Fox News wystosowała przeprosiny po tym, jak goszcząca w programie na żywo działaczka porównała Hillary Clinton do opryszczki.

Anna Paulina, dyrektor w pozarządowej prawicowej organizacji Turning Point USA, wraz z analitykiem politycznym Dougiem Schoenem, rozmawiała na temat wątku często goszczącego w programie Fox News - e-maili Hillary Clinton.

Gospodarz programu Rick Leventhal zwrócił uwagę na temat tego, w jaki sposób Clinton udaje się pozostawać w wiadomościach, wywołując kontrowersyjną opinię Pauliny. - Ona nie odejdzie. Jest jak opryszczka - powiedziała działaczka. Po tych słowach widać było zmieszanie na twarzy Leventhala.

- OK, to jest wiadomość, przy której przerywamy - powiedział. - To nieodpowiednie - dodał.

Paulina została zdjęta z anteny, a segment z rozmową z gośćmi skrócono. Leventhal przeprosił zaś widzów za "niektóre ze wyrażeń, używanych w tym segmencie".

Prezenterka Fox News Arthel Neville na ręce Clinton złożyła osobne przeprosiny przy okazji Święta Dziękczynienia.

- Wszyscy jesteśmy Amerykanami i na tym powinniśmy się skupić. Nie akceptujemy języka, którego Anna Paulina właśnie tutaj użyła i przepraszamy za to sekretarz Clinton - powiedziała po zakończeniu fragmentu programu na żywo. - Fox News nie akceptuje jej opinii - dodała.