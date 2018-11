Joanna Scheuring-Wielgus o Morawieckim: Pinokio

- Gdyby partie opozycyjne wystawiły nazwiska bardzo dobrych osób, które będą w Unii Europejskiej walczyły, aby Polska nie była na obrzeżach Unii, to partia Teraz! w to wejdzie - powiedziała w rozmowie z Onetem Joanna Scheuring-Wielgus. Zaznaczyła także, że ma nadzieję, że "ci którzy głosują na PiS zastanowią się czy warto oddawać głos na osoby, które kłamią w żywe oczy" i nazwała premiera Mateusza Morawieckiego "Pinokio".

Jak informuje Onet, Joanna Scheuring-Wielgus zadeklarowała, że partia Teraz! "nie chce się kłócić z nikim" po stronie opozycji i jest "uzupełnieniem" jej oferty. - PiS jest naszym wrogiem - powiedziała i przyznała, że wspólna lista opozycji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie jest na razie jej celem, gdyż partie opozycyjne mają "inne pomysły". Podkreśliła jednak, że "nie ma problemu, aby rozmawiać z innymi partiami".

Jak podkreśliła Scheuring-Wielgus, „to jest ostatni moment, aby wejść na obecne pole bitwy, rozepchać się łokciami i reprezentować coś, czego w parlamencie nie ma”. - Próbujemy zrobić coś, czego jeszcze nie było, łączymy gospodarkę i szeroko rozumiane społeczeństwo, w tym kulturę - powiedziała. - Jeżeli to schrzanimy, to będzie tylko i wyłącznie nasza wina. Nie będę miała problemu, aby powiedzieć: nie udało się, popełniliśmy błędy - dodała i zaznaczyła, że „będzie walczyła i zrobi wszystko, aby była w Sejmie partia prawdziwa i odważna, a nie sflaczała”.

Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z Onetem powiedziała również, że „denerwuje ją to jak wygląda polityka na Wiejskiej”. - Dlatego mówię: ludzie, nie bójcie się wchodzić do polityki, bo jeżeli do polityki wejdą osoby, które są ekspertami w swoich dziedzinach, to może ona być inna, nie musi być obecnego buractwa - powiedziała.

Komentując sytuację w obozie rządzącym, Scheuring-Wielgus podkreśliła, że jest on obecnie "w bardzo dużych tarapatach". - Mają tam teraz bigos polityczny i kłócą się między sobą. Afera KNF ujawniła, że nie są wcale tacy czyści. Przez trzy lata pokazali, że demolka, to ich główne narzędzie w polityce – powiedziała liderka Teraz! – Mam nadzieję, że się na tym przejadą, a ci którzy głosują na PiS zastanowią się czy warto oddawać głos na osoby, które kłamią w żywe oczy, a symbolem tego jest Morawiecki - Pinokio - dodała.