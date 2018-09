Paweł Kukiz: Donald Tusk jest proniemiecki. Nie mam wątpliwości

- Proszę sobie przypomnieć niektóre dzieła pana Donalda Tuska i co on pisał o Polsce. To jest człowiek, który jest kosmopolitą o dużym podziwie dla Niemiec i mentalnie jest tymi Niemcami bardzo mocno "połapany", jak to mówi młodzież - stwierdził Paweł Kukiz.

- Nie jestem wrogiem Niemiec - ale nie miałem żadnych wątpliwości, że w czasach rządów Tuska wpływy niemieckie były ogromnie ułatwione poprzez samą osobę pana premiera, który jest bardzo proniemiecki, chociażby ze względów rodzinnych, tożsamościowych - mówił Kukiz w rozmowie na rmf24.pl.

Polityk przekonywał, że wpływ na politykę byłego premiera, obecnego szefa Rady Europejskiej, miało "wychowanie w domu polsko-niemieckim". - Jeżeli ktoś się wychował w domu polsko-niemieckim, czy polsko-jakimś innym, to jest wpływ rodziny na pewną konstrukcję psychiczną i mentalność. Ja w każdym razie widziałem ogromnie bliski kontakt. Proszę zresztą sobie przypomnieć niektóre dzieła Donalda Tuska i co on pisał o Polsce - mówił.

- Jeżeli mój dziadek został zamordowany na Brygidkach we Lwowie przez Rosjan, przez Sowietów - tak to nazwijmy, to w dużej mierze ja jestem obciążony przekazem rodzinnym i pewnym jakimś takim klimatem, jaki panuje w rodzinie. Mój stosunek do Rosjan czy do Sowietów jest w jakiś sposób wykreowany - dodał Kukiz.

Na uwagę prowadzącego rozmowę Roberta Mazurka, że "Dziadek Donalda Tuska nie wybierał sobie armii, w której będzie służył, tylko go do niej wcielono", Kukiz odparł ironicznie, że "wcielono go do armii, w której wykonywano tylko rozkazy". - "Mordując ludzi myśmy tylko wykonywali rozkazy". Tak można usprawiedliwiać każdego - stwierdził.

- To jest człowiek, który jest kosmopolitą, o dużym podziwie dla Niemiec i mentalnie jest z tymi Niemcami bardzo mocno "połapany" - dodał.

Kukiz krytycznie ocenił także wczesną działalność polityczną Donalda Tuska. - Proszę mi nie mówić, że stanął po dobrej stronie (w latach osiemdziesiątych - red.). Stanął po takiej stronie, że mógł stworzyć partię polityczną, która uwłaszczyła się na spółkach Skarbu Państwa. Przecież to nie są altruistyczne działania, tylko to są działania w kierunku zapewnienia sobie bytu poprzez zawłaszczenie ciężkiej pracy Polaków - ocenił.