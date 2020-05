Koronawirus: pożyczka dla firmy z tarczy antykryzysowej z podatkowym bonusem

Piotr Świniarski, adwokat, właściciel kancelarii podatkowej, przypomina, że pożyczka na firmowe potrzeby przysługuje każdemu mikroprzedsiębiorcy. Czyli firmie zatrudniającej maksymalnie dziewięć osób, także jednoosobowej, która ma obrót do 2 mln zł rocznie, płacącej PIT albo CIT. Nie musi spełniać żadnych warunków związanych z panującą epidemią, wykazywać spadku przychodów czy pogorszenia swojej sytuacji ekonomicznej. Wystarczy, że przedsiębiorca prowadził działalność przed 1 marca 2020 r. i złoży wniosek do urzędu pracy. Pożyczka do 5 tys. zł wypłacana jest ze środków Funduszu Pracy.

Łukasz Karpiesiuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii SSW

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy to forma pomocy publicznej mającej zrekompensować negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane epidemią koronawirusa. Limit takiego wsparcia wynosi aż 800 tys. euro. Mikroprzedsiębiorca najprawdopodobniej nawet się do tej granicy nie zbliży. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku wykazania we wniosku, z jakich form pomocy do tej pory skorzystał. I tu pojawia się problem. Przedsiębiorcy wnioskowali bowiem już wcześniej o inne formy wsparcia, z reguły zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych. Nie dostali jednak decyzji z ZUS potwierdzającej prawo do zwolnienia. Obecny wzór wniosku o pożyczkę nie pozwala na wpisanie informacji, że przedsiębiorca ubiega się o inny rodzaj pomocy. Mamy tylko wybór: otrzymał (ile, kiedy) albo nie otrzymał. Warto więc dodać do wniosku załącznik, w którym wyjaśniamy naszą sytuację.