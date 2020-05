Anna Wojda: Przewidywalność mile widziana

Teraz jednak czasy są szczególne i od organów podatkowych możemy wymagać odrobiny zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości. Czy nam ją okażą? Znamy przecież wiele przykładów bezmyślnych działań. Warto, by urzędnicy wyciągnęli z nich naukę. Przypomnę tylko piekarza, który rozdawał chleb biednym. Doprowadziło go to za sprawą skarbówki do bankructwa. Gdyby chleb wyrzucił, w kłopoty by nie wpadł. Inny przykład: bezrobotny naprawiał ludziom sprzęty. W zamian otrzymywał żywność. Urząd skarbowy uznał to za działalność gospodarczą i zażądał podatku od uzyskanych korzyści. Kłopoty miał też mechanik, który wymienił po zamknięciu zakładu żarówkę w samochodzie urzędniczek i nie wydał paragonu fiskalnego.