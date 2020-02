Borys Budka zapowiada czas śmiałości

Wspólnie - to słowo pojawiało się w wystąpieniu nowego przewodniczącego wielokrotnie. Wspólnie Platforma ma wygrać wybory w maju, ma wspólnie rozmawiać o nowych wyzwaniach, ma być więcej wewnętrznej komunikacji w partii. Budka zapowiedział nowy format Rady Krajowej, w której każdy będzie mógł powiedzieć, co mu leży na sercu. To zdecydowana zmiana. Nie tylko wobec Platformy Schetyny, ale też Platformy Tuska.

Kurs Budki, który wyłania się z jego przemówienia to Platforma bardziej empatyczna, wspólnotowa, egalitarna, wsłuchująca się w głos ludzi. I jednocześnie wracając do korzeni jako partia łącząca konserwatystów, liberałów i nie tylko. Jednak pytanie, czy będzie konsekwentnie wcielał to w życie. Bo Polska się zmienia. Wsłuchiwanie się w głos ludzi - zwłaszcza młodych - pokaże ich priorytety. Dotyczące ekologii, ale też oczywistych dla wielu już teraz kwestii takich jak związki partnerskie, prawa kobiet i nie tylko. Budka dziś do tych kwestii się wprost nie odniósł. Jeśli jednak Platforma ma być śmiała, to będzie musiała też jasno ogłosić swoje zdanie w takich właśnie sprawach. I odpowiedzieć na pytania o sprawy dręczące nie tylko młodych: kryzys mieszkaniowy, klimatyczny, susza, nierówności społeczne.

To wszystko kwestie, w których śmiałość deklarowana przez Budkę, empatyczny i egalitarny kurs zderzą się też z oczekiwaniami i przyzwyczajeniami ludzi w jego własnej partii. To będzie być może pierwszy sprawdzian kursu, który dziś zadeklarował. Widać też, że PO chce przekształcić wybory w maju w plebiscyt dotyczący kursu Polski (za pozostaniem w UE czy za wyjściem itd) na najbliższe lata, w którym cechy personalne kandydatów będą miały mniejsze znaczenie. To wyraźnie wybrzmiało w deklaracji Budki z końca przemówienia, gdy nawiązał do gestu sędziego Nawackiego. To kurs wprost na pełną polaryzację, próba powtórki z kampanii w Warszawie. I trzeba przyznać, że obóz władzy zaskakująco ten kurs mu ułatwia.

Platforma chce być ponownie “fajna”. W tym sensie kurs Budki jest śmiały, ale też przypomina najlepsze chwile Tuska. To kurs szefa partii skracającego dystans, rozmawiającego z ludźmi, który nie boi się trudnych tematów. Empatycznego. Ale jednocześnie Budka zmienia ten kierunek na bardziej deliberatywny wewnętrznie. I to coś nowego. Żeby jednak kurs nie pozostał tylko kursem, za słowami muszą pójść czyny