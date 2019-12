Idzie zima, czas na szpital

To zwycięstwo rodziło się jednak w bólach, bo Werder już w 24. minucie wyszedł na prowadzenie. Ale jeszcze przed przerwą kibice na Allianz Arenie mogli odetchnąć z ulgą. Philippe Coutinho najpierw wyrównał, a chwilę później asystował przy pierwszej bramce Lewandowskiego. W drugiej połowie w ciągu kwadransa Brazylijczyk skompletował hat tricka, dorzucił kolejną asystę i zasłużył na tytuł piłkarza meczu.

Podziw wzbudził zwłaszcza jego gol na 3:1, gdy przelobował bramkarza, a piłka, ocierając się o poprzeczkę, wpadła do siatki. – Ten wieczór należał do niego. Był świetny z piłką przy nodze, miał wiele dobrych wyborów. Pokazał, jak duży ma potencjał – chwalił kolegę Lewandowski.

Przed Polakiem teraz bardzo napięty tydzień: najpierw kończące jesień w Bundeslidze spotkania z Freiburgiem (w środę na wyjeździe) i Wolfsburgiem (w sobotę u siebie), a potem – tuż przed Wigilią – planowany od dawna zabieg przepukliny pachwinowej, po którym czeka go trwająca około miesiąca rehabilitacja. Lewandowski opuści prawdopodobnie pierwszy mecz rundy rewanżowej (19 stycznia z Herthą w Berlinie).

Po kontuzji jak nowonarodzony jest Arkadiusz Milik. We wtorek hat trick w Lidze Mistrzów, w sobotę gol w Serie A i ponownie wysokie noty. We włoskich mediach panuje zgoda: jeśli ktoś ma wyciągnąć drużynę z kryzysu, to właśnie Polak.