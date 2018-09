Nie wystarczyło dziewięć lat - Joanna Kalinowska o obniżeniu wieku pracowników młodocianych

We wrzeniu br. wejd w 篡cie zmiany przepis闚, kt鏎e uchwalono prawie dekad temu. Mia造 usankcjonowa mo磧iwo wczeniejszego ni dot鉅 wejcia na rynek pracy m這dych os鏏. Pow鏚? Zmieniony system nauczania. Dzieci wys豉ne do szko造 podstawowej w wieku 6 lat w roku szkolnym 2009/2010 to pierwsi absolwenci gimnazj闚, kt鏎zy uko鎍zyli nauk natym szczeblu jako 15-latkowie. Aby umo磧iwi ich zatrudnianie, ustawodawca obni篡 wiek pracownika m這docianego z 16 do 15 lat.

Problem w tym, 瞠 przez te 9 lat ustawodawca nie zd嘀y znowelizowa akt闚 wykonawczych dotycz鉍ych zatrudniania m這docianych. Jeli niezreflektuje si w najbli窺zym czasie, wi瘯szo z nich b璠zie mia豉 zastosowanie tylko do tych m這docianych, kt鏎zy uko鎍zyli 16 lat.

Paradoksem jest, 瞠 zmiana kodeksowej definicji m這docianego wchodzi w 篡cie po roku od reformy, kt鏎a wycofuje wczeniejszy system owiaty i kasuje" gimnazja. A 瞠 obowi頊ek szkolny znowu zaczyna si wwieku 7 lat, dzieci ucz鉍e si w nowym trybie zn闚 b璠 ko鎍zy szko喚 redni jako 16-latkowie. Mo瞠 wi璚 ustawodawca milczy niedlatego, 瞠 zapomnia, tylko 瞠by przeczeka...

Joanna Kalinowska , redaktor prowadz鉍y