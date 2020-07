Wojciech Tumidalski: Która łaska oburza

Temperaturę prezydenckiej kampanii rozgrzała ujawniona w „Rzeczpospolitej" informacja o ułaskawieniu (w marcu) przez Andrzeja Dudę skazanego za molestowanie małoletniego krewnego.

Kancelaria Prezydenta od razu podała, że od czynu minęło wiele lat, a decyzję poprzedziła wnikliwa analiza sytuacji osób, których sprawa dotyczy, za ułaskawieniem byli kurator sądowy, prokurator generalny i sądy skazujące sprawcę, a same pokrzywdzone – osoby już pełnoletnie – prosiły o to, by w ramach aktu łaski skrócić czas wykonywania orzeczonego przez sąd zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

W środę sam Andrzej Duda ujawnił, że to „sprawa rodzinna", w której „nie było gwałtu" i że w praktyce skazany po odbytej karze mieszka pod jednym dachem ze swą dorosłą już córką i jej matką.