Wojciech Tumidalski: Mętna woda w oczku

Deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy z Sulejówka, że chce, aby przy każdym domu było oczko wodne, stanowiła wsparcie rządowego programu „Moja woda", którego kierunek wypada pochwalić – choć nie za rozmach. Tego akurat zasadniczo mu brakuje. Przeznaczone do wydania w cztery lata 100 mln zł na budowę instalacji do zatrzymywania wody z deszczówki czy roztopów to nomen omen kropelka w morzu potrzeb, gdy chodzi o ogólnokrajowy system retencji i przeciwdziałania skutkom suszy. Na to powinniśmy wydać miliardy – to jest autentyczna potrzeba Polski w dobie stepowienia. Nawet zapowiadano wielki program poprawy retencji, ale na razie nic na jego temat nie słychać. Podobnie jak w kwestii ustawy systemowo rozwiązującej kwestie suszy i wynikłych z niej rolniczych strat. Może to dlatego, że susza może być stanem klęski żywiołowej, a to w przedwyborczym okresie drażliwy temat?

