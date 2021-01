Józef Pyrgies: Dzierżawcy złapani w pułapkę

Tak ukształtowana struktura determinowała kształt dalszych przemian strukturalnych w rolnictwie i wskazywała na ograniczoną możliwość wykorzystania ziemi państwowej dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych na terenie całego kraju. Ponadto, w ustawie z 1991 roku odrzucono koncepcję parcelacji PGR. Przemawiały za tym zarówno względy ekonomiczne (ośrodki gospodarcze i zgromadzony w nich majątek), jak i przede wszystkim społeczne (z PGR związanych było ok. 2 miliony osób – pracowników i członków ich rodzin). Przyjęto natomiast rozwiązanie zakładające indywidualne podejście do każdego PGR.

Potwierdzeniem poprawności realizowanych przekształceń był kompromis zaakceptowany w 2003 roku przez wszystkie opcje polityczne reprezentowane w parlamencie. Przyjęta wówczas ustawa wprowadziła kontrolę prywatnego obrotu ziemią rolniczą, aby ułatwić nabywanie ziemi rolnikom indywidualnym, którzy zamierzali powiększyć gospodarstwa rodzinne do powierzchni nie większej niż 300 hektarów użytków rolnych. Jednocześnie potwierdziła trwałość wielkotowarowych gospodarstw powstałych na gruntach Skarbu Państwa, ograniczając jedynie możliwość nabycia gruntów do 500 hektarów użytków rolnych, ale nie wprowadziła ograniczeń dla powierzchni dzierżawionej.

Niestety, doraźne cele polityczne są często rozbieżne z długofalowymi celami gospodarczymi. Zawarty w 2003 roku kompromis po raz pierwszy złamano w 2011 roku. Wprowadzone zmiany prowadziły do wyłączenia 30 procent powierzchni dzierżawionych użytków rolnych z przeznaczeniem ich do sprzedaży rolnikom indywidualnym. W wypadku niewyrażenia zgody na wyłączenie gruntów dzierżawcy zostali pozbawieni prawa ubiegania się o przedłużenie umowy dzierżawy.

Charakter obowiązujących przepisów i wewnętrznych uregulowań dotyczących dzierżaw to coś więcej niż pułapka zastawiona na dzierżawców, o której pisze RPO. To raczej kojarzy się z działaniem komisji dyscyplinarnej, wyposażonej w instrumenty, przy użyciu których można ukarać, a nawet wyeliminować z gospodarowania każdego niepokornego dzierżawcę. W opisywanej sytuacji dla większości dzierżawców jedynym realnym sposobem dochodzenia swoich praw jest postępowanie przed bezstronnym i niezawisłym sądem.

Jednak, aby zniechęcić dzierżawców do takich działań, sięgnięto po tradycyjną metodę zastraszania. Taki bowiem charakter ma podwyższenie w 2019 roku wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z pięciokrotności do 30-krotności wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, co w przybliżeniu odpowiada wartości nieruchomości. Innym drastycznym przykładem takich działań jest oczekiwanie od dzierżawców, którym nie przedłuża się umów, tzw. wygaszania gospodarstw, polegającego na wyprzedaży inwentarza żywego, majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych oraz zwolnieniach pracowników. Przyjęty schemat działania nosi znamiona skrajnej niegospodarności.

Zwolennicy działań podejmowanych przeciwko dzierżawcom powołują się na art. 23 konstytucji, który mówi, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. Przepis ten nie oznacza jednak wyłączności dla tych gospodarstw. Należy zauważyć, że gospodarstwa rodzinne stanowią 99,7 procent wszystkich gospodarstw w naszym kraju i użytkują 91,4 procent całości gruntów. Paradoksalnie oznacza to, że dzierżawcy i właściciele, w tym spółki utworzone przez byłych pracowników PGR, którzy formalnie nie prowadzą gospodarstw rodzinnych (w świetle obecnie obowiązującej definicji), są w zdecydowanej mniejszości i to oni jako mniejszość powinni podlegać ochronie.

Reasumując, należy stwierdzić, że państwo z jednej strony deklaruje poparcie dla rozwoju dzierżaw, a z drugiej strony podejmuje działania podważające zaufanie do instytucji dzierżawy. Ten paradoks jest wynikiem prymatu celów politycznych nad kryteriami ekonomicznymi. W rezultacie kontynuowana jest likwidacja gospodarstw utworzonych na gruntach państwowych, bez zwracania uwagi na koszty społeczne i ekonomiczne takich działań. Krucjata podjęta przeciw części najbardziej efektywnych polskich gospodarstw rolnych zaczyna przypominać parcelację „pełzającą". W takich warunkach nie sposób przywrócić zaufanie do instytucji dzierżawy. Dotyczy to nie tylko dzierżawy gruntów państwowych. Trudno będzie także zachęcić, a zwłaszcza zmusić rolników indywidualnych „wydzierżawiających" własne grunty do wyjścia z dzierżawnego podziemia.