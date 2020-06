Bartosz Bacia: Po co myśliwym tłumiki huku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (zwanego również „Regulaminem polowań"), myśliwi obowiązani są do używania wyłącznie broni przystrzelanej, tj. spełniającej określone, minimalne kryteria celności. Jednocześnie etyka łowiecka zobowiązuje myśliwych do uśmiercania zwierzyny w sposób możliwie bezbolesny, niepowodujący nadmiernych cierpień.

Warto zaznaczyć, iż broń wyposażona w tłumik huku zmienia swoje parametry balistyczne i wymaga przystrzelania. Zmiana punktu trafienia broni myśliwskiej po zamontowaniu na niej tłumika może sięgać kilkunastu centymetrów na dystansie 100 metrów. Niestety, cytowana powyżej ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. nie przyznaje myśliwym wprost możliwości przystrzelania broni wyposażonej w tłumik huku. Przepis ustawowy wskazuje, iż broń palna wyposażona w tłumik huku może być używana wyłącznie przez posiadacza pozwolenia na broń wydanego do celów łowieckich i to tylko w konkretnym przypadku – do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie odrębnych przepisów.