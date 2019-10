Tydzień z życia frankowicza - przegląd wydarzeń (część 3). Komentuje Tomasz Pietryga

To już trzecia część cyklu "Tydzień z życia frankowicza".

Poniedziałek Poniżej dalsza część artykułu

„Rzeczpospolita" przestrzega frankowiczów szukających pełnomocników prawnych. Wskazuje, że obsługa sporu z bankiem po wyroku TSUE może być bardzo droga, ale wynagrodzenie prawnika nie może przekraczać rozsądnych granic. Tak się niestety zdarza i na rynku pojawiają się prawnicy, którzy wykorzystując obecne zainteresowanie Polaków tego rodzaju sporami, domagając się czasem kosmicznych stawek za pomoc prawną odbiegających od nieświadomych klientów.

W dyskusji udział wzięli prawnicy reprezentujący banki i klientów. Generalne wnioski są dwa:

1. diametralnie inaczej interpretują wyrok TSUE i jego konsekwencje

2. ugody między frankiewiczami a bankami nie należy się spodziewać.

Wtorek

„Najwięksi zagarnęli rynek kredytów mieszkaniowych" to tytuł ciekawej analizy na stronach ekonomicznych „Rz". Zdaniem jej autora Macieja Rudke. Już ponad 85 proc. sprzedaży kredytów mieszkaniowych skupione jest w rękach sześciu największych banków. To dowód na rosnącą koncentrację sektora. Duży i wciąż rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe utrzymuje się od paru lat. Do końca sierpnia udzielono ich za 42,9 mld zł, o ponad 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Ten rok będzie najlepszy od ponad dekady, ale to głównie zasługa tylko paru mocno aktywnych na tym rynku banków- wnioskuje „Rz".

Środa

Na stronach ekonomicznych analiza dotycząca mBanku posiadającego jeden z największy portfel kredytów bankowych. Według „Rz" najbardziej prawdopodobne jest, że to któryś z obecnych już w Polsce banków przejmie mBank wystawiony na sprzedaż przez Commerzbank, ale do gry mogą się włączyć nowi gracze lub mający mały udział w polskim rynku. To byłaby dla nich świetna i być może niepowtarzalna okazja, aby za jednym zamachem zgarnąć około 6,9 proc. udziału w rynku (zakładając wyłączenie hipotek walutowych z mBanku). Zdaniem ankietowanych przez „Rz" ekspertów mało prawdopodobne jest, aby kupującym był któryś z banków włoskich, brytyjskich, szwajcarskich czy tym bardziej niemieckich.

Czwartek

Ciekawa rozmowa w „Rzeczpospolita.TV" z Wojciechem Kostrzewą, prezesem Billion Group. Jego zdaniem „Kwestie frankowe to ryzyko, które wisi nad sektorem od kilku lat. Wszyscy są go świadomi. Wbrew pierwszym reakcjom wyrok TSUE niewiele zmienił, bo jest związany z konkretną sprawą. Mam nadzieję, że sądy będą unikały podejmowania absurdalnych decyzji zamieniania kredytów na złotowe oprocentowane we frankach – twierdzi prezes.

Piątek

Kurs Alior Banku nurkuje na piątkowej sesji- donosi portal Parkiet.com. Powód? Bank zanotuje w III i IV kwartale zysk netto łącznie niższy o około 147 mln zł ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów konsumpcyjnych. Alior poinformował, że w związku z wyrokiem TSUE z 11 września zdecydował o stosowaniu zasad wynikających z powyższego orzeczenia począwszy od daty jego wydania. To pomniejszy wynik odsetkowy banku w III kwartale o 102 mln zł (w tym o 57 mln zł z tytułu rezerw na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września), a zysk netto o 83 mln zł. Szacowany wpływ na wynik odsetkowy w IV kwartale wyniesie około 79 mln zł, więc netto o około 64 mln zł.

Z sali sądowej

W piątek Sąd Najwyższy odroczył sprawę, w której miał rozstrzygnąć abuzywność przewalutowania kredytu złotowego we frankowy, o co sam wystąpił kredytobiorca. Sprawa została odroczona do 7 listopada br. (syg. IV CSK 13/19).

Kurs

Mijający tydzień nie przyniósł szczególnej zmiany jeśli chodzi o kurs franka, w piątek zamknął się na poziomie 3,88 zł i raczej nic nie wskazuje aby w najbliższej przyszłości nastąpiła tu jakaś gwałtowna korekta.

Ciekawostka na koniec

Rusza porównywarka kursów walut w e-kantorach Parkiet.com. Nowe narzędzie porównywarki kursów walut w kantorach internetowych to odpowiedź na coraz dynamiczniej rosnący rynek wymiany walut w kantorach internetowych i coraz większe zainteresowanie Polaków oszczędzaniem na transakcjach walutowych przy spłacie kredytów hipotecznych, płatnościach walutowych za faktury czy też zakupach w Internecie.