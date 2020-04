Czy "dyżury pielęgniarskie” w Służbie Więziennej są legalne Adobe Stock

Funkcjonariuszki Służby Więziennej skarżą się na wprowadzenie tzw. "dyżurów pielęgniarskich” w ambulatoriach z izbą chorych, w których nie udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych. Mają wątpliwości co do zasadności takich dyżurów po godzinach pracy lekarzy - bo bez ich zlecenia pielęgniarka nie może wydać żadnych leków ani tym bardziej leczyć. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.