KE zgadza się na pomoc dla polskich lotnisk w wysokości 142 mln zł

Państwowe pieniądze mają choć w części „zasypać” straty, jakie polskie porty lotnicze poniosły z powodu pandemii koronawirusa w czasie zamknięcia ruchu lotniczego, czyli od 15 marca do końca czerwca 2020.

Ruch lotniczy w Polsce był stopniowo przywracany już od początku czerwca. Niemniej jednak niektóre ostrzeżenia dotyczące podróży, zakazy podróżowania i środki ograniczające obowiązywały do końca tego miesiąca. Spowodowało to znaczne straty operacyjne dla operatorów polskich portów lotniczych - uznała KE.

Komisja ustaliła także, że zgłoszony przez Polskę program zapewni rekompensatę za straty, które są bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa. Uznała również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ odszkodowanie nie wykracza poza to, co jest konieczne do zrekompensowania strat. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że pomoc jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.

— Szkoda, że polskie lotniska tak długo muszą czekać na to wsparcie – mówi ekspert lotniczy, Adrian Furgalski. Jego zdaniem, przy obecnym tempie prac legislacyjnych pomoc państwa w najlepszym razie trafi do polskich portów nie wcześniej niż w listopadzie. — Ale dobre i to, bo przy obecnym stanie ruchu pasażerskiego i zapowiedziach kolejnych linii lotniczych o ograniczaniu siatki, sytuacja lotnisk z dnia na dzień się pogarsza — dodaje. Jego zdaniem zupełnie niezrozumiałe były sugestie, aby pomoc została przeznaczona jedynie dla tych portów, które są rentowne. — Przecież publicznie podkreślano, że przy wzroście ruchu lotniczego w naszym kraju, który był bardziej dynamiczny, niż na zachodzie Europy i nadal niewielkim odsetku podróżujących Polaków ten wzrost szybko powróci. Stąd z góry było wiadomo, że niektóre z lotnisk jeszcze przez jakiś czas pozostaną nierentowne — dodaje.

Straty finansowe lotnisk nie są polskim fenomenem. Według wyliczeń Aiports Council International straty lotnisk europejskich w tym roku wyniosą przynajmniej 38,8 mld euro.