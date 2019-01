Relacja: Gdańsk i Polska żegnają prezydenta Adamowicza

W Gdańsku od czwartku trwają uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W południe rozpocznie się msza żałobna w Bazylice Mariackiej, miejscu wiecznego spoczynku prezydenta.

10.00

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie transmitowany na telebimach umieszczonych w Gdańsku, ale również m.in. w Sopocie, Warszawie, Gliwicach, Poznaniu, Łodzi, Rybniku, Szczecinie i innych miastach Polski

W Gdańsku ekrany zainstalowane są na: Długiej i Długim Targu (łącznie 5 ekranów), Targu Węglowym, Placu Świętopełka i Wyspie Ołowianka. Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w ceremonii za pośrednictwem transmisji wyświetlanej na ekranach zainstalowanych w ERGO ARENIE. Hala została otwarta o godz. 10.00, wejście przez bramę A1.

09.50

Mer Lwowa Andrij Sadowy przyleciał w piątek po południu specjalnie po to, by choć na chwilę stanąć przy trumnie Pawła Adamowicza w ECS i złożyć wpis do księgi kondolencyjnej. W sobotę o 6.00 rano odleciał do Lwowa.

09.30

Kolejka ludzi chcących uczestniczyć w pożegnaniu prezydenta zaczęła się formować przed Bazyliką Mariacką już od wczesnych godzin porannych.

09.15

W piątek, o godz. 17, trumna z ciałem prezydenta została wyprowadzona do bazyliki Mariackiej podczas pochodu ulicami miasta.

Kondukt z trumną prezydenta, przy akompaniamencie dzwonów, przeszedł ulicami miasta. Na trasie znajdowały się m.in.: I Liceum Ogólnokształcące, które ukończył prezydent, dalej ulica Łagiewniki, Stolarska i Mniszki, gdzie Paweł Adamowicz się wychowywał. Następnie pochód przeszedł obok pomnika króla Jana III Sobieskiego, ulicą Pańską, Węglarską, Kołodziejską i Piwną do Bazyliki Mariackiej. Prezydentowi w ostatniej drodze ulicami Gdańska towarzyszyły tysiące osób.

W świątyni odbyła się msza święta, a następnie, do północy była także możliwość pożegnania z prezydentem.

09.00

W czwartek prezydenta pożegnano na uroczystej sesji Rady Miasta. Od godz. 17 w czwartek, do godz 16 trumna z ciałem prezydenta Adamowicza wystawiona była w Europejskim Centrum Solidarności. Hołd złożyło mu kilkadziesiąt tysięcy osób.

(fot.Gdańsk.pl)

Ok. godziny 20, w czasie finału WOŚP w Gdańsku, 27-letni Stefan W. wbiegł na scenę i zadał kilka ciosów nożem prezydentowi Adamowiczowi, po czym przez kilkadziesiąt sekund chodził po scenie zanim został obezwładniony. Adamowicz doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pięciogodzinną operację. Po operacji lekarze oceniali jego stan jego ciężki. 14 stycznia, ok. 14:40, poinformowali o śmierci prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zmarł w wyniku wstrząsu krwotocznego.

W Polsce trwa żałoba narodowa. Wcześniej żałobę ogłoszono min. w Warszawie.

W czwartek Rada m. stołecznego Warszawy jednogłośnie zdecydowała o nadaniu Pawłowi Adamowiczowi honorowego obywatelstwa stolicy

(fot.Gdańsk.pl)

W całym kraju ludzie zbierali się, by wspominać zamordowanego prezydenta i zaprotestować przeciwko nienawiści i przemocy. Na Placu Solidarności w Gdańsku powstało "największe serce świata" ułożone ze zniczy.

