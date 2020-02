Faworyt wykonał zadanie

Stelmet przyjechał do Warszawy po trofeum. Może nikt tego głośno nie powie, ale chyba nawet występ w finale nie wystarczy, żeby zadowolić kibiców, zawodników i władze klubu. Drużyna z Zielonej Góry gra w tym sezonie znakomicie i to nie tylko w Energa Basket Lidze. Dobrze też radzi sobie w Zjednoczonej Lidze VTB, gdzie występują najsilniejsze zespoły z Rosji i kilka zaproszonych drużyn.

W pewnym momencie sił mogłoby zabraknąć, zwłaszcza że w lidze VTB trzeba sporo podróżować. Stelmet jednak nie gra bardzo dobrze i mało kto już chyba pamięta o słabym, poprzednim sezonie. Nowy skład pod wodzą bardzo doświadczonego trenera Żana Tabaka wygrywa w Energa Basket Lidze. Puchar Polski też został potraktowany poważnie. Dowód? Drew Gordon został wytypowany do Meczu Gwiazd Ligi VTB, ale przyjechał do Warszawy pisząc w mediach społecznościowych, że ma tutaj zadanie do wykonania.