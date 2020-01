Barwne orszaki śladami Trzech Króli

Pierwszy Orszak Trzech Króli w 2009 roku wyruszył w Warszawie z Placu Zamkowego na Nowe Miasto pod hasłem „Kolędujmy!". Był to wówczas pomysł warszawskiej szkoły „Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik".

Od tamtego czasu co roku około 100 nowych miejscowości zgłasza swój udział w wydarzeniu i organizuje orszaki u siebie. W tym roku będzie ich niemal 900. Nie tylko w Polsce, ale też na świecie.

Swój udział zgłosiło 18 miejscowości z różnych kontynentów m.in: Kibeho w Rwandzie, Burhynia w Kongo, Żytomierz i Kamieniec Podolski na Ukrainie, Monachium w Niemczech, Lissieu we Francji, Bukareszt w Rumunii, Weißenkirchen in der Wachau w Austrii, Sződliget na Węgrzech, Chicago w USA, Kapszagaj w Kazachstanie, Quito w Ekwadorze, Esseng w Kamerunie, Lusaka w Zambii, Santa Clara na Kubie, Yumbe w Ugandzie czy Mbaikoro w Czadzie.

Największy Orszak Trzech Króli odbędzie się w Warszawie. Tradycyjnie uczestnicy w samo południe spotkają się na pl. Zamkowym w południe. Tam metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz rozpocznie Orszak modlitwą Anioł Pański, po której zostanie przeczytany fragment Ewangelii dotyczący wędrówki Trzech Mędrców za Gwiazdą do Betlejem.

Jeszcze przed królewskimi Orszakami, ok. godz. 11.45, w drogę do Betlejem, wyruszy Orszak Rodzinny, który będzie prowadzony przez Brzemienną Świętą Rodzinę z osiołkiem, w towarzystwie aniołów i eskorcie Rzymian. Orszak Rodzinny będzie składał się z rodzin z małymi dziećmi.

Orszak Główny wyruszy w drogę do Stajenki ok. godz. 12.15. Przejdzie trasa Plac Zamkowy – ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Królewska – Pl. Piłdudskiego).

Tegoroczną nowością będzie to, że Gwiazdorowi będą towarzyszyli również Kolędnicy – Turoń, Śmierć, Anioły i Diabeł. - Pragniemy wskrzesić tę starodawną tradycję ludową – mówią organizatorzy.

Orszaki wyruszą w kolejności: Afrykański, Azjatycki i Europejski, a każdy z Królów inaczej będzie podróżował do Betlejem.

Król Azjatycki, Baltazar – na wielkiej łodzi z głową smoka; będzie to długie kanu przygotowane przez młodzież ze szkół Stowarzyszenia Sternik. Król będzie siedział na tronie umieszczonym w tylnej części łodzi, wiosłować będzie kilkoro dzieci przebranych w stroje azjatyckie, a pchać platformę będą ojcowie w strojach wschodnich.

W trakcie Orszaku Trzech Króli w Warszawie 2020 wolontariusze będą rozdawali uczestnikom korony, śpiewniki i nalepki, a także zbierali pieniądze do puszek w ramach publicznej zbiórki pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje".

Wzorem lat ubiegłych, warszawiacy zostaną zaproszeni do zatańczenia poloneza do kolędy „Bóg się rodzi". Po zakończeniu części artystycznej, odbędzie się wspólne kolędowanie Na scenie wystąpi zespół Pectus, Hanka Rybka i Zespół Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. W ubiegłym roku w blisko 800 orszakach wzięło udział ok. 1,2 mln uczestników.