Nieoficjalnie: Kard. Stanisław Dziwisz oczyszczony z zarzutów

Potwierdzał on, że w okresie, gdy metropolitą krakowskim był Stanisław Dziwisz, czyli w latach 2005-2016, odnotowanych zostało 7 przestępstw popełnionych przez księży-pedofili.

Specjalna komisja, powołana do wyjaśnienia sprawy kardynała, miała sprawdzić, czy nie dopuścił się on zaniedbań podczas kościelnego postępowania wobec sprawców, co zarzucał Dziwiszowi m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Członkowie komisji, na czele której stał kard. Angelo Bagnasco, przyjechali do Polski i na miejscu przesłuchali świadków, w tym ks. Isakowicza-Zaleskiego. Jak relacjonował w mediach ks. Isakowicz-Zaleski, podczas spotkania z włoskim kardynałem, przekazał mu szereg spraw, które nie zostały rozwiązane za czasów kard. Dziwisza. Wśród nich była też sprawa wykorzystywanego seksualnie Janusza Szymika z Międzybrodzia Bialskiego - przypomina Onet.

Podczas swojego pobytu w Polsce kard. Bagnasco nie spotkał się z Szymikiem.

Jak informuje nieoficjalnie Onet, kard. Dziwisz już kilka dni temu otrzymał pismo z wnioskami dotyczącymi postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez komisję, która w jego postępowaniu nie dopatrzyła się zaniedbań. Informacja ta ma dziś zostać podana do wiadomości publicznej.

Podejrzenia dotyczące ukrywania przez kard. Dziwisza czynów pedofilskich przedstawiał wyemitowany w listopadzie ubiegłego roku dokument TVN24 "Don Stanislao".

Po emisji filmu Stanisław Dziwisz wydał oświadczenie, w którym zaapelował, aby "sprawami oceny działań podjętych przez stronę kościelną w kwestiach poruszanych w filmie TVN24 'Don Stanislao' zajęła się niezależna komisja".