Czerwiec miał być miesiącem, w którym tempa nabierze kwestia powołania niezależnej komisji ekspertów, która miała się zająć kwestią przestępstw seksualnych w Kościele. Miesiąc wcześniej okazało się, że Rada Prawna KEP w ogóle odrzuciła pomysł jej powołania, a prezydium KEP parło do zamrożenia sprawy i tylko działania mediów oraz związane z nimi głosowanie biskupów sprawiły, że sprawa wróciła. Wygląda jednak na to, że powrót był pozorny, a biskupi nic nie chcą w tej sprawie zrobić. Ich strategia (wiele wskazuje na to, że wspierana przez nuncjusza) jest taka, by przeczekać sprawę, odkładając powołanie komisji na wieczne nigdy.