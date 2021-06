Sześć województw z wariantem Delta. „Nic nadzwyczajnego”

Objawy w przypadku zakażenia indyjskim koronawirusem przypominają przeziębienie. Dlatego łatwo można go przeoczyć, co prowadzi do szybkiego rozprzestrzenienia, bo jest mocno zakaźny.

Epidemiolodzy podchodzą do tego jednak ze spokojem, choć ostrożnie. – To prawda, że wariant ten odpowiada za większość zakażeń na Wyspach Brytyjskich. Ale pamiętajmy, że chorują głównie osoby, które nie chcą się szczepić – mówi prof. Włodzimierz Gut. – Obecnie wszystkie dostępne na rynku szczepionki przed nim chronią. A to, czy będzie się rozprzestrzeniał, zależy wyłącznie od ludzi, od tego, jak będą się zachowywać, a także czy się zaszczepią – wyjaśnia. I dodaje, że na razie sytuacja nie jest niepokojąca i nie stanowi zagrożenia na masową skalę, bo w szpitalach covidowych nie brakuje miejsc i respiratorów.

Mniej optymistycznie podchodzi do niego prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog, członek Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, który w opublikowanym w weekend wywiadzie dla Rp.pl tłumaczył: „Wszyscy się zastanawiali, jak to jest, że w Indiach tak długo było spokojnie. Do czasu. Nie znamy jeszcze pełnej charakterystyki tego wariantu, jednak wiemy, że przenosi się on lepiej między ludźmi. Istnieje ryzyko, że trochę się dostosował do naszych zwyczajów, do większego dystansu czy spędzania przez nas czasu na wolnym powietrzu. Warto zadać sobie pytanie, czy ten wirus nie będzie lepiej się przenosił w sezonie letnim". Jego zdaniem, jeśli tak by było, być może doszłoby do ponownego zaostrzenia reżimu sanitarnego i to jeszcze w wakacje.