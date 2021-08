Koronawirus. Rada Gabinetowa. Duda: Jestem przeciw obowiązkowi szczepień na COVID

Prezydent Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, aby omówić stan przygotowań oświaty do powrotu dzieci do szkół w trybie stacjonarnym.

Poprzednie posiedzenie Rady Gabinetowej odbyło się 9 kwietnia - i było ono również poświęcone sytuacji epidemicznej.

- Celem jest omówienie stanu przygotowań oświaty do powrotu do szkół w związku z kolejną falą epidemii COVID-19 - mówił prezydent otwierając posiedzenie Rady Gabinetowej.

- W kontekście tego, że eksperci spodziewają się, że nadejdzie IV fala zakażeń, chciałbym, abyśmy usłyszeli jaka strategia jest przygotowana na okoliczność powrotu uczniów do szkół - kontynuował prezydent dodając, że chciałby się dowiedzieć "jak będą wyglądały kolejne kroki, jakie wzrosty zachorowań wywołają jakie reakcje".

- To jest w tej chwili jedno z najważniejszych zagadnień, o których mówi się w polskich domach. Ludzie bardzo obawiają się, że dojdzie do kolejnego lockdownu, że dzieci nie będą chodziły do szkoły. Obawiają się tego rodzice, przede wszystkim ze względu na sytuację dzieci, przede wszystkim sytuację psychiczną - mówił prezydent.