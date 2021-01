Bosak: Rząd stworzył mechanizm zastraszania przedsiębiorców

- Jeżeli ktoś jest na granicy bankructwa i może mu grozić konieczność zwrotu pomocy, a do tego kilkadziesiąt tysięcy złotych kary to naprawdę trzeba mieć sporą poduszkę finansową żeby decydować się na jakieś odważne działania (…) Szkoda z zamknięcia niektórych branż jest zdecydowanie większa niż pożytek - mówił poseł w rozmowie z Radiem Plus.

- Widać, że ci którzy zdecydowali się na nieposłuszeństwo obywatelskiej to nie jest wielka grupa. Jednak ten mechanizm zastraszania stworzony przez rząd działa. Nie dziwi mnie to - skomentował decyzje przedsiębiorców Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji.

Bosak pytany był również o brak publikacji orzeczenia TK w sprawie aborcji. - To dwulicowość PIS i brak przywiązania do konserwatywnych ideałów. Potwierdza to też krytykę części opozycji, z którą nie sympatyzuję, że jest to polityczna instrumentalizacja instytucji państwowych, całego systemu prawnego, coś co nazywa się brakiem praworządności - skomentował.

- Zgodnie z prawem wyrok TK powinien być opublikowany natychmiast, premier łamie prawo. Łamie je na korzyść lewicy, na niekorzyść środowisk konserwatywnych - dodał.