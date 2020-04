Francja: W dobę zmarło 636 osób zarażonych koronawirusem

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach zmarło 605 osób. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wirusa wzrosła do 6494. 228 osób zmarło natomiast w domach seniora - odnotowano wzrost z 2189 do 2417. Łącznie we Francji na Covid-19 zmarło już 8911 osób.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez ministerstwa, liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła o 5171 i obecnie wynosi 98 010. O 94 zwiększyła się również liczba osób na oddziałach intensywnej terapii.